Premiera systemu SUSE Linux Enterprise Server dla serwerów z procesorami ARM

Firma SUSE poinformowała o wprowadzeniu na rynek oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server for ARM. To pierwsza komercyjna dystrybucja systemu Linux zoptymalizowana pod kątem serwerów o architekturze AArch64 z procesorami ARM. Objęta jest kompleksową pomocą techniczną. Pozwoli dostawcom sprzętu i oprogramowania na szybsze tworzenie i dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań w oparciu o procesory ARM.

Już w 2015 roku firma SUSE poinformowała o nawiązaniu współpracy partnerskiej, której celem było udostępnienie technologii SUSE Enterprise Storage na urządzeniach z 64-bitową architekturą z procesorami ARM. Przygotowana właśnie dystrybucja SUSE Linux Enterprise Server for ARM to wielki krok naprzód w kierunku dostarczania systemów sterowanej oprogramowaniem pamięci masowej i innych rozwiązań dla urządzeń z procesorami ARM.

-"System SUSE Linux Enterprise Server for ARM zapewnia klientom większy wybór platform sprzętowych, elastyczność i możliwości niedrogiej modernizacji ich procesów biznesowych" - powiedział Ralf Flaxa, prezes ds. inżynierii w firmie SUSE. -"Jest to możliwe dzięki udostępnieniu naszym partnerom dostarczającym sprzęt i oprogramowanie (www.suse.com/partners/find-partner )sprawdzonej, solidnej podstawy opartej na technologii Open Source, za pomocą której można zbudować wydajną infrastrukturę dla urządzeń z procesorami ARM. I to szybciej, niż kiedykolwiek".

Lakshmi Mandyam, dyrektor ds. marketingu programów serwerowych w firmie ARM, powiedziała: -"Rynek serwerów z procesorami ARM stwarza dostawcom możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i zapewnia większą swobodę wyboru platformy do uruchamiania różnych obciążeń serwerowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma SUSE stworzyła platformę serwerową zoptymalizowaną pod kątem obciążeń, które teraz mogą szybko rozprzestrzeniać się w nowoczesnych centrach przetwarzania danych. Zaangażowanie firmy SUSE we wsparcie funkcji specyficznych dla platformy ARMv8-A oraz zapewnienie wymaganego przez biznes wsparcia technicznego przyspieszą wdrażanie całych ekosystemów serwerów z procesorami ARM".

Dystrybucja SUSE Linux Enterprise Server for ARM da te same korzyści i umożliwi te same interakcje w środowisku o architekturze AArch64 z procesorami ARM, z których korzystają już partnerzy SUSE dostarczający rozwiązania x86-64, Power i z Systems.

Najważniejsze cechy rozwiązania SUSE Linux Enterprise Server for ARM:

Zaawansowane narzędzia do szybszego kompilowania, tworzenia pakietów i wdrażania rozwiązań linuksowych w systemach o architekturze AArch64 z procesorami ARM,

Optymalizacja pamięci masowej wykorzystująca możliwości układów scalonych SoC procesorów ARM,

Możliwość integracji sieci, obsługa silników szyfrowania i kompresji lub dostosowanych układów FPGA,

Zwiększone bezpieczeństwo dla komercyjnych obciążeń z uwagi na współużytkowanie tych samych procesów certyfikowania opracowanych dla systemów SUSE Linux Enterprise Server 12 for x86-64. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa komercyjnych systemów operacyjnych dzięki zgodności z normą Common Criteria EAL4+.

Pierwsze rozwiązania partnerów SUSE wykorzystujące SUSE Linux Enterprise Server for ARM zostały przygotowane do obsługi wysoce skalowalnej pamięci masowej, systemów do wydajnych obliczeń (HPC) i komunikacji sieciowej.

-"Firmy Cavium i SUSE ściśle współpracowały ze sobą nad sprawdzeniem kompleksowej pomocy technicznej dla serii procesorów serwerowych ThunderX® Workload Optimized w tej wersji dystrybucji SUSE Linux Enterprise Server" - powiedział Larry Wikelius, wiceprezes działu ekosystemu oprogramowania i rozwiązań w firmie Cavium. -"SUSE może się poszczycić wieloletnią pozycją lidera w dziedzinie rozwiązań linuksowych, a ta dystrybucja zapewnia bogaty zestaw funkcji i możliwości optymalizacji aplikacji w systemach korzystających z 48-rdzeniowych wysokowydajnych procesorów Cavium z dużą pojemnością pamięci, oraz najlepsze w branży usługi pomocy technicznej dla klientów. Jest to idealne połączenie przyspieszające wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rynkach dużych serwerów systemowych, systemów telekomunikacyjnych i pamięci masowej, które obsługuje firma Cavium".

Al Gillen, wiceprezes działu rozwoju oprogramowania i Open Source w firmie IDC, powiedział: -"Technologia procesorów ARM zyskuje zwolenników jako alternatywne rozwiązanie dla procesorów x86 klasy serwerowej, nie tylko dla serwerów i urządzeń Internetu rzeczy, ale również dla takich elementów środowiska, jak pamięć masowa, komunikacja w sieci i systemy do wydajnych obliczeń. Oprogramowanie SUSE Linux Enterprise Server for ARM i wsparcie dla wielu partnerów korzystających z technologii ARM AArch64 stanowi solidną podstawę dla otwartych innowacji i rozwoju różnych ekosystemów dla nowych rozwiązań".

Oprogramowanie SUSE Linux Enterprise Server for ARM oraz obsługa rozwiązania SUSE Enterprise Storage dla 64-bitowych serwerów ARM będą dostępne pod koniec tego roku. Partnerzy będący dostawcami rozwiązań będą mogli wybrać jedną z opcji pomocy technicznej firmy SUSE (standard i premium), aby wesprzeć ich własne procesy rozwoju i testowania produktów oraz obsługę klientów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.suse.com/products/arm.