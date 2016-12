Otwarte oprogramowanie szkolne w Zespole Szkół w Suchym Dębie

W piątek 21.10.2016 roku w Zespole Szkół w Suchym Dębie odbyło się spotkanie z Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską. Podczas spotkania zarysowany został plan "otwartego oprogramowania szkolnego", którego Zespół Szkół w Suchym Dębie ma być liderem.

Jak informuje na swojej stronie Facebook Anna Streżyńska - "To będzie mała rewolucja - słabe strony naszego dotychczasowego plan szkolnego to były ograniczenia co do sprzętu i oprogramowania (na lekcje informatyki/kodowania i na podłaczenie do szybkiej sieci znalazł pomysły Piotr Wozny, mój zastępca). Ale na obie te brakujące rzeczy też mamy już pomysł."

Niestety na tym etapie nie znane są szczegóły tego planu, jednakże będziemy śledzić jego dalsze losy i na pewno poinformujemy o tym gdy będą już znane. Według nas wdrażanie Wolnego Oprogramowania do szkół z wielu powodów jest kluczowym celem informatyzacji tych placówek, o co z resztą od dawna apeluje między innymi Richard Stallman (streszczenie jego wypowiedzi na łamach Linux.pl).

Zdjęcie ze spotkania w Zespole Szkół w Suchym Dębie (fot. ze strony Minister Anny Streżyńskiej)