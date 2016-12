Barcamp jesienny 2016

Zaplanowaliśmy dla Was kolejny BARCAMP - w Warszawie.

Zapraszamy wieczorem 29 listopada 2016 r.

Barcamp - jeśli byłeś już naszym gościem, wiesz dobrze, jeśli będziesz pierwszy raz - warto abyś wiedział, że to kolejne nieformalne spotkanie po pracy dla "głodnych" wiedzy i nowinek. Możesz wysłuchać prelekcji, zadać pytania, poruszyć na forum dręczące Cię kwestie, podyskutować o tym i owym. Barcamp to także okazja, by zjeść kolację z kolegami po fachu, czy napić się schłodzonego piwa.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy ekspertem, warto poznać inny punkt widzenia, wskazówki "wyjadaczy".

Ciebie i innych chętnych, zainteresowanych, zaintrygowanych zapraszamy serdecznie.

Agenda: "Ansible for IT automation" (in EN) - prelegent Tetiana Khotiaintseva , Software developer at Ardigen

Ansible is a robust and idempotent automation engine used for provisioning, configuration management, and application deployment. It allows you to declare configuration tasks in a human-friendly format, which it executes on multiple hosts in parallel via SSH.

This talk introduces Ansible for configuration management, and shows how it is used in to create automated, reproducible data processing pipelines in bioinformatics.

Rosnąca rola projektów wirtualizacyjnych w oparciu o RHV (poprzednio RHEV) jak również KVM, oraz ich coraz częstsze zastosowanie w środowiskach produkcyjnych wymusza dyskusję nad szeregiem zagadnień: co się stanie w przypadku awarii fizycznego hosta lub maszyny wirtualnej?; jak zapewnić ciągłość biznesową?; jak powinny być tworzone procedury Disaster Recovery?

Celem prezentacji połączonej z pokazem na żywo jest przedstawienie rozwiązania vProtect, które zapewnia ochronę danych dla wirtualizatorów KVM, RHV. Przyjdź i dowiedz się z jakich mechanizmów korzystać, aby szybko i automatycznie zapewniać bezpieczeństwo w Twoich zwirtualizowanych środowiskach!

- prelegent , trener w OSEC "DRBD-SDS storage dla odważnych w godzinę lub krócej" - prelegent Piotr Baranowski, CTO w OSEC