10. Konferencja Open Source Day już 17 maja w Warszawie – trwa rejestracja

Blisko 1000 uczestników i kilka tysięcy widzów relacji online – to frekwencja jaką cieszy się dorocznie Open Source Day. To największe w Europie wydarzenie poświęcone otwartemu oprogramowaniu na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń technologicznych w kraju. 10., jubileuszowa edycja wydarzenia odbędzie się już 17 maja w hotelu Marriott w Warszawie. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane spotkaniempowinny więc pomyśleć o wcześniejszej rezerwacji.

Konferencja Open Source Day gromadzi blisko 1000 specjalistów IT i osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi. 17 maja w hotelu Marriott wystąpi kilkudziesięciu prelegentów z całego świata reprezentujących marki, takie jak Red Hat, Google, EDB Enterprise, Suse, Zabbix i wiele innych. Prelekcje i prezentacje case study dopełnią bezpłatne warsztaty techniczne prowadzone przez ekspertów Linux Polska.

- Decyzja o zorganizowaniu pierwszej edycji konferencji była odpowiedzią na ogromne zainteresowanie tematem otwartych technologii. Bardzo szybko lokalna inicjatywa urosła do rangi dużego, międzynarodowego projektu. Przez ostatnie 10 lat w wydarzeniu wzięło udział 5 tys. uczestników, a online było z nami kolejne 14 tys. Open Source Day to nie tylko wydarzenie dedykowane osobom zainteresowanym otwartym oprogramowaniem. To konferencja dla wszystkich którzy chcą się dowiedzieć więcej o kluczowych kierunkach rozwoju nowoczesnego oprogramowania i tych, którzy szukają wysokiej jakości, niezawodnych i efektywnych kosztowo rozwiązań informatycznych - mówi Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator Open Source Day.

Otwarte technologie to obecnie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju branży IT. Są nie tylko podstawą rozwiązań konsumenckich (np. telefony z systemem Android), ale także na stałe zadomowiły się w biznesie. Jak wynika z danych Black Duck, korzysta z nich 78 proc. organizacji na całym świecie. Wśród użytkowników open source znajdują się m.in. instytucje finansowe, takie jak banki czy giełdy papierów wartościowych, firmy z sektora telekomunikacyjnego, a także instytucje publiczne.

Rejestracja na Konferencję oraz warsztaty odbywa się poprzez stronę internetową wydarzenia: www.opensourceday.pl

Już po raz dziesiąty Głównym Partnerem tegorocznej edycji jest firma Red Hat. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje Warsaw Business Journal, PC Format, ITwiz, Mamstartup.pl i Magazyn Programista.

O Konferencji Open Source Day

Open Source Day to największe w Polsce i Europie wydarzenie poświęcone otwartemu oprogramowaniu. W dotychczasowych edycjach udział wzięło 5 tys. osób, a kilkanaście tysięcy śledziło relację online. Open Source Day stanowi platformę wymiany wiedzy na temat otwartego oprogramowania, jednego z najważniejszych obecnie kierunków rozwoju nowoczesnych technologii, umożliwiającego tworzenie wysokiej jakości, stabilnych rozwiązań IT, które dziś są podstawą działania wszystkich gałęzi gospodarki. Gośćmi specjalnymi poprzednich edycji byli przedstawiciele Rządu, m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak, Minister Administracji i Cyfryzacji Pan Michał Boni, a także Wiceminister Cyfryzacji, Pan Piotr Woźny. 10., jubileuszowa edycja konferencji odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w Warszawie.