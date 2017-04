SUSE Linux Enterprise Server dla serwerów KunLun z technologią RAS 2.0

Firmy Huawei i SUSE poinformowały, że oprogramowanie SUSE Linux Enterprise Server jest preferowanym systemem operacyjnym dla serwerów KunLun z technologią RAS 2.0 produkowanych przez Huawei. System ten, oparty na wersji oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server 12 Service Pack 2, obsługuje funkcje RAS 2.0 (skrót od Reliability, Availability, Serviceability - niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania), w jakie został wyposażony serwer KunLun firmy Huawei.

Technologia RAS 2.0 umożliwia dodawanie lub usuwanie procesorów i zasobów pamięci bez konieczności zamykania systemu.

Połączone funkcje tej technologii i możliwości systemu SUSE sprawiają, że serwer KunLun jest "zawsze dostępny". Dlatego serwer KunLun może być świetnym rozwiązaniem do udostępniania usług w przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest całodobowa ciągłość biznesową przez 7 dni w tygodniu. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii RAS 2.0 od Huawei serwer KunLun umożliwia wymianę procesorów i pamięci podczas pracy systemu, wyprzedzając serwery z systemem UNIX pod względem wskaźników niezawodności.

Będąc pionierem w branży oprogramowania open source, firma SUSE zdobyła specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii jądra systemu Linux oraz praktyk wdrażania w przedsiębiorstwach nowych technologii wyrosłych ze społeczności open source. SUSE jest liderem w branży zapewniając obsługę technologii RAS na platformie x86. System SUSE Linux Enterprise Server działa na oprogramowaniu wbudowanym serwera KunLun i idealnie łączy moduł sterownika interfejsu ACPI w jądrze systemu Linux, moduł wymiany pamięci/procesora podczas pracy systemu i podsystem zarządzania jądrem systemu oraz pamięcią. W ten sposób system operacyjny pozwala użytkownikom fizycznie dodawać lub usuwać najważniejsze komponenty, takie jak moduły procesorów i pamięci bez zakłócania dostępu do usług.

"Firmy Huawei i SUSE od dawna wspólnie pracują nad aplikacjami do obsługi obciążeń serwerowych w przedsiębiorstwach" - powiedział Wang Zhen, wiceprezes działu produktów serwerowych w firmie Huawei. "Na ubiegłorocznych targach CeBIT wspólnie zaprezentowaliśmy KunLun, pierwszy na świecie 32-procesorowy serwer do zastosowań o znaczeniu krytycznym. Obecnie nasza współpraca osiągnęła nowy poziom poprzez udostępnienie pierwszego w branży standardowego systemu operacyjnego Linux dla serwera KunLun z technologią RAS 2.0. System ten zwiększy niezawodność serwera KunLun do poziomu porównywalnego z serwerami z tradycyjnym systemem UNIX lub wyższego. Te korzyści przełożą się na większy zwrot z inwestycji naszych klientów".

Ralf Flaxa, prezes ds. inżynierii w firmie SUSE, powiedział: "Serwer KunLun powstał w wyniku ścisłej współpracy firm Huawei i SUSE. Firma SUSE jest liderem w branży dzięki udostępnieniu preferowanego standardowego systemu operacyjnego obsługującego funkcje RAS 2.0 serwera KunLun, w tym również wymianę procesora i pamięci podczas pracy systemu. Wkrótce system operacyjny będzie dostarczany wraz z dodatkową funkcją uaktualniania jądra wbudowaną w usługę, która została stworzona przez firmę SUSE. Te funkcje sprawią, że serwer KunLun będzie "zawsze dostępny". Udogodnienie to nie jest obecnie dostępne w innych linuksowych systemach operacyjnych".

Firma Huawei współpracowała z najlepszymi partnerami w branży nad tworzeniem serwera KunLun, implementacją konsolidacji pionowej i wspólną optymalizacją od poziomu najniższej warstwy układów scalonych aż po warstwę systemu operacyjnego i aplikacji. Serwer KunLun idealnie spełnia wymagania w zakresie niezawodności, wydajności i skalowalności środowisk IT, a jednocześnie działa w środowisku x86. Jest to ważna innowacja, ponieważ KunLun uwalnia przedsiębiorstwa od długoterminowych ograniczeń związanych z kosztownymi, zamkniętymi architekturami.