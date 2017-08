Nowy openSUSE Leap 42.3 zadowoli zarówno społeczność Linuksa, jak i użytkowników biznesowych

Społeczność projektu openSUSE poinformowała o udostępnieniu bezpłatnej, linuksowej platformy systemowej openSUSE Leap 42.3. Wersja społecznościowa systemu SUSE Linux jest teraz jeszcze bardziej zgodna ze wspólnymi elementami dostępnymi w komercyjnej dystrybucji SUSE Linux Enterprise (SLE) 12 Service Pack 3.

Wspólne pakiety obydwu dystrybucji Linuksa (Leap i SLE) to kolejny argument dla doświadczonych użytkowników systemu Linux, administratorów systemów i programistów przemawiający za korzystaniem z najnowszej dystrybucji Linuksa spod znaku zielonego kameleona.

Zachętą dla obecnych użytkowników do przejścia na nową wersję jest łatwy proces uaktualnienia platformy do wersji Leap 42.3 oraz to, że za sześć miesięcy kończy się asysta techniczna dla wersji Leap 42.2. Nowi użytkownicy openSUSE Leap 42.3 będą mogli przekonać się, że jest to niezawodny serwerowy system operacyjny do wdrażania usług informatycznych w środowiskach fizycznych, wirtualnych lub chmurowych.

Trzecia edycja serii 42 platformy Leap obejmuje ponad 10 000 pakietów. Oferuje użytkownikom poszukującym stabilnych rozwiązań odświeżoną wersję systemu i obsługę nowego sprzętu. Wersja ta wykorzystuje to samo jądro Linux 4.4 Long-Term-Support - LTS (ang. z wydłużonym okresem wsparcia), które można znaleźć w poprzedniej wersji platformy Leap.

Leap 42.3 dalej korzysta z środowiska graficznego KDE Long-Term-Support 5.8 jako domyślnego pulpitu, ale oferuje także środowisko graficzne GNOME 3.20 dostępne w dystrybucji SUSE Linux Enterprise. Użytkownicy podczas instalacji mają zapewniony spory wybór pulpitów dodatkowych za pośrednictwem nowo zaprojektowanego kreatora wyboru pulpitu.

Platforma openSUSE Leap 42.3 została dobrze przystosowana do pracy na serwerze dzięki profilowi instalacyjnemu przeznaczonemu na serwery oraz wyposażonemu we wszystkie funkcje instalatorowi w trybie tekstowym, łącznie ze wszystkimi opcjami instalatora YaST bez konieczności korzystania ze środowiska graficznego.

Administratorzy systemu polubią rozwiązanie o nazwie Borg do tworzenia kopii zapasowych, które obecnie jest łatwiejsze w obsłudze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki skryptowi instalacyjnemu Borgmatic. Rozwiązanie to automatycznie tworzy kopie zapasowe danych raz dziennie za pośrednictwem menedżera systemu i usług systemd. Administratorzy systemu docenią również integrację demona usług zabezpieczeń systemu Samba z katalogiem Active Directory.

Platforma Leap i projekt openSUSE dostarczają programistom szereg narzędzi DevOps. Mikrousługi w Leap cechują się skalowalnością i stałym dostępem dzięki zastosowaniu systemów Docker i Kubernetes, łatwego konfigurowania z Salt, Ansible i innymi technologiami openSUSE. Integracja środowiska do tworzenia skryptów AutoYaST z SaltStack i innymi systemami do zarządzania konfiguracją umożliwia instalację systemu (partycjonowanie, konfiguracja sieci itd.), a następnie przekazuje proces konfiguracji systemu do jednego z popularnych narzędzi zewnętrznych.

Programiści i działy IT w firmach mogą korzystać z obszernych bibliotek głównych zawartych w wersji Leap 42.3, aby tworzyć oprogramowanie lub przystosować je do użytku korporacyjnego. Od czasu, gdy Leap i SLE mają wspólne jądro, tworzenie oprogramowania w formie pakietów na platformie Leap do użytku w środowisku produkcyjnym z systemem SLE nigdy nie było łatwiejsze. Co więcej, integratorzy systemów mogą tworzyć oprogramowanie na platformie Leap z możliwością wykorzystywania efektów swojej pracy w przyszłych wersjach systemu SLE.

Platforma Leap udostępnia programistom narzędzia, języki i biblioteki niezbędne do efektywnego tworzenia i wdrażania oprogramowania. Wersje języków Python, Ruby, Perl, Go, Rust, Haskell i PHP gotowe do stosowania w firmach są obecnie dostępne wraz z platformą Leap.

Uaktualnienia wprowadzone do stosów jądra i systemów graficznych umożliwiają openSUSE Leap działanie na większej liczbie dostępnego na rynku sprzętu, a ponadto zwiększają wydajność i stabilność działania platformy Linux.

Dystrybucja openSUSE Leap 42.3 jest…

Przystosowana do potrzeb przedsiębiorstw

openSUSE Leap oparto na dystrybucji SLE (SUSE Linux Enterprise) i jeszcze w Leap 42.2 dodano wiele fragmentów kodu źródłowego ze SLE 12. Nowa wersja Leap 42.3 zawiera obecnie jeszcze więcej pakietów pochodzących z dystrybucji SLE 12 SP 3 oraz synchronizuje kilka pakietów wspólnych. Wspólna podstawowa wersja kodu umożliwia objęcie platformy openSUSE Leap 42.3 rozszerzoną asystą techniczną i dostępem do poprawek, zarówno ze strony społeczności openSUSE, jak i inżynierów SUSE.

Gotowa do pracy na serwerze

Platforma openSUSE Leap 42.3 została wyposażona w opcję instalacji na serwerze, którą można wybrać podczas instalacji. Wersja instalacyjna platformy Leap na serwery jest gotowa do wykonania wszystkich potrzebnych zadań bez konieczności uruchamiania środowiska graficznego. Działania tak proste, jak uruchomienie programu pocztowego czy przeglądarki internetowej, są teraz jeszcze łatwiejsze, tak samo, jak złożone projekty wykorzystujące technologię wirtualizacji lub kontenery.

Przykładowo, użytkownicy poszukujący usługi do wymiany danych mogą korzystać z najnowszej wersji platformy Kopano do pracy zespołowej, która obsługuje aplikacje Thunderbird, Outlook i klienty poczty na urządzenia mobilne.

Warto również pamiętać, że platforma Leap i wszystkie pozostałe linuksowe dystrybucje openSUSE i SLE obsługują w pełni funkcjonalny instalator w trybie tekstowym, który jest tak samo funkcjonalny, jak instalator graficzny. Umożliwia on przeprowadzanie instalacji zdalnych z wykorzystaniem systemu VNC lub protokołu SSH, pozwalając skonfigurować serwer z platformą openSUSE Leap bez konieczności obecności na miejscu.

Przeznaczona dla amatorów gier

Wykorzystywanie systemu Linux do grania staje się coraz bardziej popularne. Dystrybucja openSUSE Leap 42.3 jest stabilnym systemem umożliwiającym uruchomienie popularnej platformy Steam. Aby można było uruchomić gry niedostępne jeszcze dla systemu Linux, w tej wersji platformy udostępniono narzędzia Wine i PlayOnLinux.

Przeznaczona dla kreatywnych użytkowników i profesjonalistów

Aplikacje do projektowania, takie jak FreeCAD do druku 3D, czy Gphoto go obróbki zdjęć wspierają kreatywność użytkowników. Naukowcy mogą korzystać z aplikacji Avogadro do zastosowań z zakresu chemii obliczeniowej, modelowania molekularnego, bioinformatyki i innych. Personel służby zdrowia może używać aplikacji GNU Health do opieki nad pacjentami, mając pewność, że jest ona bezpieczna dzięki objęciu jej asystą techniczną dostępną wraz z platformą Leap 42.3.

Zainstaluj platformę Leap!

Warto przekonać się na własne oczy, dlaczego openSUSE Leap jest platformą społecznościowo-korporacyjną, którą warto wdrożyć. Pliki do pobrania openSUSE Leap 42.3 można znaleźć pod adresem software.opensuse.org. Przed instalacją lub uaktualnieniem do nowej wersji zalecane jest zapoznanie się z informacjami o nowej wersji. Użytkownicy korzystający obecnie z platformy openSUSE Leap w wersji 42.2 mogą uaktualnić ją do wersji openSUSE Leap 42.3 korzystając z instrukcji dostępnych w dokumentacji na stronie https://doc.opensuse.org.

Podziękowania

Platforma openSUSE Leap 42.3 powstała dzięki wysiłkom tysięcy programistów, którzy przyczynili się do stworzenia dystrybucji SUSE i uczestniczyli w projektach open source. Podziękowania należą się wszystkim osobom wspomagającym rozwój platformy, biorącym udział w projekcie openSUSE i spoza niego. Ich ciężka praca i starania zostaną docenione przez społeczność i użytkowników oprogramowania open source na całym świecie. Autorzy projektu wierzą, że platforma Leap jest idealną dystrybucją systemu Linux przeznaczoną dla programistów, administratorów systemu i zwykłych użytkowników, mają też nadzieję, że korzystanie z niej da użytkownikom wiele radości. Zapraszają też do wspólnej pracy nad następną wersją Leap lub nad platformą openSUSE Tumbleweed.

Informacje o projekcie openSUSE

Projekt openSUSE to społeczność o zasięgu globalnym promująca powszechne korzystanie z systemu Linux. Społeczność ta opracowała dwie najlepsze dystrybucje Linuksa, jakimi są platforma Tumbleweed oparta na systemie ciągłych wydań oraz platforma Leap, będąca dystrybucją hybrydową - komercyjno- społecznościową. openSUSE stanowi część ogólnoświatowej wspólnoty Free and Open Source Software i stale z nią współpracuje w otwarty, transparentny i przyjazny sposób. Projekt jest zarządzany przez całą społeczność i rozwija się dzięki wysiłkom osób prywatnych, pełniących rolę testerów, autorów dokumentacji, tłumaczy, specjalistów w zakresie użyteczności, grafików, ambasadorów i programistów. Projekt ten obejmuje wiele rozwiązań technicznych, osób o różnych poziomach specjalistycznej wiedzy, posługujących się różnymi językami i wywodzących się z wielu kultur. Więcej informacji o projekcie można znaleźć w serwisie www.opensuse.org