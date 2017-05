Program Akademicki SUSE otwiera studentom drzwi do technologii open source

W ramach swojego nowego Programu Akademickiego firma SUSE otwiera studentom z całego świata drzwi do świata oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym (open source). Udostępnia bezpłatnie lub za niewielką opłatą oprogramowanie open source, plan szkoleń, narzędzia i wsparcie, aby pomóc szkołom, uniwersytetom, szpitalom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i innym organizacjom akademickim w tworzeniu i używaniu oprogramowania open source oraz organizowaniu zajęć dla studentów w tym zakresie. Program SUSE obejmuje kursy prowadzące do uzyskania certyfikatów zawodowych dla administratorów systemów SUSE Linux (SUSE Linux Certified Administrator - SCA).

"Jako przedsiębiorstwo tworzące oprogramowanie open source, SUSE przygotowuje nauczycieli i studentów do przyszłych wymagań, zapewniając im bezpłatny dostęp do bogatych zasobów wiedzy w zakresie technologii i oprogramowania - powiedział Sander Huyts, wiceprezes ds. sprzedaży w firmie SUSE. "Program Akademicki SUSE w prosty sposób udostępnia instytucjom akademickim technologie, materiały szkoleniowe i zindywidualizowane oferty SUSE bez żadnych opłat za uczestnictwo czy konieczności składania zamówień za określoną kwotę. Czujemy się zobowiązani, aby pomóc uczelniom w przygotowaniu studentów do przyszłych wymagań stawianych przez pracodawców poprzez udostępnienie im narzędzi i technologii".

Program Akademicki SUSE zapewnia uczestniczącym w nim instytucjom następujące korzyści:

Bezpłatne materiały szkoleniowe z kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu z systemu Linux oraz innych kursów dla wykładowców i uczniów.

Prawo do wykorzystania tych materiałów w celu nauczania studentów w całym kampusie.

Bezpłatny dostęp do narzędzi i produktów SUSE dla środowisk laboratoryjnych, programistycznych i innych środowisk edukacyjnych.

Dostęp do bazy wiedzy, forów i wsparcia firmy SUSE.

Możliwość zakupu produktów SUSE na użytek własny uczelni na specjalnych warunkach i po specjalnych cenach.

Instytucje uczestniczące w programie mają bezpłatny dostęp do planu szkoleniowego SUSE dla wykładowców i studentów, z prawem jego wykorzystywania w całym kampusie w celach edukacyjnych (nie komercyjnych). Wraz z materiałami szkoleniowymi SUSE udostępnia zasoby i narzędzia do tworzenia oprogramowania open source. Oferuje również korzystny program zakupu (www.suse.com/licensing/academic ), który umożliwia szkołom i uczelniom nabycie produktów SUSE ze wsparciem na odpowiednim poziomie, na warunkach i po cenach dostępnych tylko dla instytucji edukacyjnych.

"Zorientowani przyszłościowo programiści mają do wyboru wiele dróg kształcenia w nauce i sztuce programowania" - powiedział Al Gillen, wiceprezes grupy ds. tworzenia oprogramowania i technologii open source w firmie IDC. "Instytucje akademickie są ważną ścieżką kształcenia administratorów i programistów. Programy mające na celu przyspieszenie edukacji, takie jak ten proponowany przez SUSE, są niezwykle istotne dla studentów uniwersyteckich, którym umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oprogramowania open source, włącznie z technologiami klasy korporacyjnej. Takie inwestycje przyczynią się w najbliższych latach do wzrostu innowacyjności i rozszerzenia oferty dostępnej na rynku".

Więcej informacji o Programie Akademickim SUSE i możliwościach oferowanych w jego ramach, w tym o sposobie rejestracji, można znaleźć pod adresem www.suse.com/academic