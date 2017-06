Czerwcowe wydanie Linux Magazine: Przydatne narzędzia Megapak Ubuntu 17.04

Artykuły wiodące czerwcowego wydania „Linux Magazine” opisują przydatne narzędzia: Zim – wieloplatformowe wiki działające na pulpicie, nowy pakiet biurowy OnlyOffice Desktop Editor, rozwiązanie do samoorganizacji Getting Things Gnome i SeaMonkey Internet Suite do lekkiego przeglądania Sieci.

Na dołączonym DVD znajduje się Megapak Ubuntu 17.04: Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu.

Wewnątrz wydania:

platforma do walki z intruzami i superbepieczny system operacyjny: Subgraph OS

AryaLinux: tworzenie własnej dystrybucji Linuksa

instalacja niestandardowego Raspbiana przy użyciu Netinstallera

hybrydowy tryb rozruchu dla Knoppiksa 8.0 w Laboratorium Klausa Knoppera

darmowe, bezpieczne i uniwersalne oprogramowanie do komunikacji Ring

komunikacja w czasie rzeczywistym – powrót do podstaw: IRC

radzenie sobie z brakiem prądu w inteligentnym domu

test i porównanie czterech komputerów jednopłytkowych

samouczek: internet z wiersza poleceń

technologie bazowe: możliwości

warsztat admina: broker komunikatów Mosquitto

wolne i otwarte projekty: Open Stage Control 0.16.5, Stacer v1.0.4, Shots 1.2.0, Peruse 1.2.0 i inne.

Szczegóły: http://linuxmagazine.pl/index.php/issues/160

wydanie na allegro (bezpłatna dostawa): http://allegro.pl/show_item.php?item=6842064715

e-wydanie „Linux Magazine” 5/2017 na allegro (bez płyty DVD): http://allegro.pl/show_item.php?item=6834362266