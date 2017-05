Święto OpenSource – bezpłatne forum i warsztaty IT w Warszawie

Już 6 czerwca profesjonaliści, managerowie działów IT oraz pasjonaci technologii będą mieli szansę spotkać się w Warszawie podczas OSEC Forum 2017. Jest to pierwsza edycja darmowej konferencji, organizowanej przez firmę OSEC. Przewodnimi tematami wydarzenia będą współpraca administratorów i programistów, automatyzacja pracy oraz nowoczesne zarządzanie w IT. Uczestnicy wydarzenia będą mogli także wziąć udział w symulacji Kinshasa.

OSEC Forum to niesztampowa, bezpłatna konferencja informatyczna o charakterze technicznym i warsztatowym. Organizatorowi, firmie OSEC, zależy na stworzeniu miejsca, w którym eksperci z różnych obszarów IT,co roku,będą mieli okazję do spotkania, współpracy, omówienia pomysłów opensource'owych, wymiany poglądów i dyskusji. Forum ma stanowić źródło nowych inspiracji dla polskich firm.

Konferencja obfitować będzie w wiedzę praktyczną i doświadczenia najlepszych ekspertów IT.Agenda wydarzenia jest rozbudowana. Kilkanaście warsztatów, prowadzonych będzie równolegle w pięciu salach. Piotr Baranowski opowie o tym, jak zaprojektować platformę IT, która będzie skalowalna, odporna na awarie, bardzo nowoczesna i konkurencyjna kosztowo. Robert Izdebski poruszy zagadnienie Service Oriented Architecture (SOA), a Grzegorz Poręcki spróbuje odpowiedzieć na pytanie, co dzisiaj znaczy „nowoczesne zarządzanie” w IT, opowie o metodach zwinnych i optymalnym miksie metodyk.

Wydarzeniem specjalnym będzie symulacja Kinshasa. Jest to gra, umożliwiająca przećwiczenie narzędzi i technik Agile Project Management w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku. Wykorzystywane są w niej między innymi pojęcia takie jak: timebox, przyrost, stand-up, iteracja, MoSCoW. Uczestnicy wcielają się w role projektowe, co pozwala im poznać związane z tymi rolami zakresy obowiązków, odpowiedzialności oraz sposoby działania.

OSEC Forum odbędzie się w BABCE do wynajęcia, przy ul. Młocińska 5/7 w Warszawie - 6 czerwca 2017 w godz. 9:30 – 17:00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rejestracji można dokonywać poprzez formularz na stronie: www.osecforum.pl

Na symulację Kinshasa należy zarejestrować się osobno w zakładce: http://osecforum.pl/kinshasa/